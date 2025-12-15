Блок Зеленского не попал в тройку лидеров на потенциальных выборах в Раду

Лидером опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, стала условная партия экс-главкома ВСУ Валерия Залужного

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Условная партия экс-главкома ВСУ, а ныне - посла Украины в Великобритании Валерия Залужного возглавляет партийный рейтинг на возможных парламентских выборах, а потенциальный блок Владимира Зеленского не входит даже в тройку лидеров. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые публикует депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Согласно результатам исследования, которые она разместила в своем телеграм-канале, за условную партию Залужного на выборах в Верховную раду проголосовали бы 19,9% опрошенных. На втором месте оказалась партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" с 16,2%. На третьем месте - потенциальная партия националиста, основателя батальона "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ) Андрея Билецкого с 11,9%.

Условный блок Зеленского занимает лишь четвертое место, его готовы поддержать 11,3% опрошенных.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Однако Залужный продолжает опережать Зеленского в опросах общественного мнения. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.