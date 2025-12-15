В Чувашии жители пострадавших от БПЛА домов получат материальную помощь

Ее размер составит 15,6 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Жители домов, которые пострадали и получили материальный ущерб в результате атаки БПЛА в Чувашии, могут получить материальную помощь в размере 15,6 тыс. рублей. Об этом сообщил глава Чебоксар Станислав Трофимов в своем Telegram-канале.

"Временно и постоянно зарегистрированные жители домов, которые пострадали и получили материальный ущерб, могут получить материальную помощь - 15 675 рублей на человека. Достаточно документа, удостоверяющего личность", - написал Трофимов, отметив, что заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или отделы соцзащиты.

Также, по его словам, предусмотрены выплаты за утрату имущества первой необходимости. В случае частичной утраты выплата составит 78,3 тыс. рублей, при полной утрате - 156,7 тыс. рублей на человека. При причинении вреда здоровью предусмотрены отдельные выплаты. В случае тяжкого или среднего вреда - 627 тыс. рублей, в случае легкого - 313,5 тыс. рублей.

Трофимов отметил, что в республике впервые введена компенсация за поврежденный или утраченный автомобиль. "Возмещается стоимость экспертизы и стоимость ремонта в размере 50% от стоимости, но не более 400 тыс. рублей", - написал он.

9 декабря в результате атаки беспилотников в Чебоксарах пострадали 14 человек и повреждено 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Власти Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации, предварительно оценив ущерб в сумму более 20 млн рублей. По данным властей, в результате пострадали 14 человек, из них 7 были госпитализированы. Первоначально состояние четверых пациентов оценивалось как тяжелое, трое находились в состоянии средней тяжести.