В Московском регионе мороз окреп почти до 15 градусов

В Павловском Посаде и Электростали столбики термометров показывают около 11,9 градуса ниже нуля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе окреп в настоящее время почти до минус 15 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По последним данным, столбики термометров на метеостанции в подмосковном поселке Черусти опустились до минус 14,5 градуса и пока это самый низкий показатель в столичном регионе", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что минувшей ночью именно в этом поселке, расположенном на восточных рубежах Подмосковья, была зафиксирована самая низкая температура воздуха - минус 12,5 градуса. Таким образом, нынешняя ночь может стать самой холодной в столичном регионе с начала календарной зимы.

В Павловском Посаде и Электростали, также расположенных к востоку от столицы, столбики термометров показывают в настоящее время около 11,9 градуса ниже нуля, до 10 градусов окреп мороз в Талдоме. На главной московской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, в настоящее время минус 4,6 градуса, а в центре мегаполиса - у гостиницы "Балчуг" - столбики термометров опустились до минус 4,3 градуса.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что уже к утру 16 декабря температура воздуха начнет стремительно подниматься: в Подмосковье до минус 1 градуса, в Москве - до минус 2 градусов. А днем 16 декабря на фоне небольших, местами умеренных осадков в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, воздух прогреется до плюс 1 градуса в столице и до плюс 2 градусов - по области.