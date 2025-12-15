Учителя в Молдавии проведут акцию протеста с требованием повышения зарплат

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Федерация профсоюзов работников образования и науки Молдавии анонсировала на 16 декабря всеобщую акцию протеста с требованием повышения зарплат.

"Педагогическое сообщество требует выделения финансовых ресурсов, чтобы предотвратить увеличение разрыва между средней зарплатой в сферах образования и науки и средним уровнем заработной платы по экономике в целом", - говорится в заявлении, размещенном на странице федерации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В акции примут участие члены федерации со всей страны. К 12:30 мск учителя поднимут чистый белый лист и зачитают вслух статью конституции о правах на труд и справедливое вознаграждение.

На фоне экономического кризиса и роста цен в республике периодически проходят акции протеста. Ранее здание правительства пикетировали работники сельского хозяйства с требованием увеличить господдержку аграрного сектора.