Госдума обсудит запрет продажи вейпов на остановках

Парламент также рассмотрит инициативы об увеличении до 15 млн рублей максимального размера микрозаймов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете на продажу табака и вейпов на остановках, проект о квоте для самозанятых при локализации такси, а также проект об увеличении до 15 млн рублей максимального размера микрозаймов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Законопроект о запрете продажи сигарет и вейпов на остановках на рассмотрение палаты парламента в мае 2025 года внесла Законодательная дума Хабаровского края, в первом чтении он был принят в октябре. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов.

Авторы инициативы предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках. Ко второму чтению в законопроект предлагается внести поправки, которые предусматривают, что табак можно будет продавать на остановках, если это единственный пункт продажи такой продукции в городе.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о квоте для самозанятых при локализации такси. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным в июле, в первом чтении он был принят в ноябре. Изначально документом предлагалось предоставить самозанятым таксистам возможность получения разрешения на работу в регионе, где у них нет постоянной регистрации.

Поправками ко второму чтению предлагается установить до 1 января 2033 года квоту в 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для физических лиц, машины которых не соответствуют требованиям закона о локализации такси, если автомобиль принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шесть месяцев. "Решение позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, он был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. "Наш долг - сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа", - подчеркивал Володин.

Размер микрозаймов

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект, которым предлагается увеличить максимальный размер микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 млн рублей для расширения возможностей развития бизнеса. Законопроект также ужесточает требования к микрофинансовым организациям (МФО): максимальная переплата по микрокредитам будет снижена с текущих 130% до 100%.

Также будет введено правило "один дорогой микрозаем в одни руки", указал ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. С октября 2026 года начнет действовать переходный период, когда МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью более 200% годовых, а с апреля 2027 года кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых. Также вводится трехдневная пауза перед выдачей нового микрозайма после погашения предыдущего: мера призвана помешать МФО переоформлять старый микрокредит, включая его в тело нового долга на менее выгодных для заемщика условиях, пояснил Аксаков.