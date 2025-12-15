Верховный суд рассмотрит жалобу покупательницы квартиры Долиной

Заседание назначено на 15:00 мск

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение по ее спору о квартире певицы Ларисы Долиной, которую артистка продала под влиянием мошенников.

Заседание суда назначено на 15:00. По решению предыдущих трех инстанций квартира, расположенная в Ксеньинском переулке в центре Москвы, осталась в собственности артистки. При этом суд не обязал ее выплатить покупательнице денежную компенсацию, указав, что она может потребовать деньги с мошенников. Лурье выплатила певице за жилье 112 млн рублей.

Перед рассмотрением жалобы в Верховном суде Долина выступила на Первом канале и обещала вернуть Лурье деньги. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, артистка действительно предложила Лурье выплачивать компенсацию, но в рассрочку и без учета инфляции. Сторону Лурье это не устроило - она требует признать сделку с Долиной законной и передать квартиру ей.

13 августа 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ.