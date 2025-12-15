В Греции бастуют в знак протеста против роста налогов

Профсоюзы планируют массовый митинг на центральной афинской площади Синтагма у стен высшего законодательного органа страны и призвали всех трудящихся прийти на него

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 16 декабря. /ТАСС/. Греческий Высший совет профсоюза государственного сектора (ADEDY) начинает 24-часовую общенациональную забастовку в знак протеста против намерения властей принять "антинародный госбюджет" на 2026 год, предусматривающий резкое повышение налогов.

К забастовке крупнейшего профобъединения страны присоединились Всегреческая федерация работников органов местного самоуправления (POE-OTA) и Федерация учителей среднего образования (OLME), в этот день не будут работать муниципальные учреждения, будут закрыты государственные школы. OLME заявила, что "учителя принимают участие в забастовке всех государственных служащих ADEDY с целью защиты своих трудовых, заработных и социальных прав". Что касается общественного транспорта, то пока только профсоюз водителей автобусов заявил о присоединении к забастовке, что приведет к изменениям в графике движения автобусов. Метро и другие виды общественного транспорта будут работать в обычном режиме.

Профсоюзы планируют массовый митинг на центральной афинской площади Синтагма у стен высшего законодательного органа страны и призвали всех трудящихся прийти на него.

Высший совет профсоюза государственного сектора принял решение провести суточную общенациональную забастовку в знак протеста против намерения правительства принять "новый антинародный госбюджет, предусматривающий резкое повышение налогов для трудящихся и новые привилегии для крупных бизнес-групп". По словам профобъединения, в то время как госслужащие, получающие низкие зарплаты, продолжают испытывать нехватку средств для проживания, "правительство выделяет более 21 млрд евро на инвестиции в военную экономику".

ADEDY также заявил о своей полной солидарности с протестами сельскохозяйственных рабочих и блокированием объектов инфраструктуры, которые фермеры организовали по всей стране. По мнению профсоюзов, "борьба фермеров справедлива, это борьба за выживание, за сохранение средств к существованию, за то, чтобы иметь возможность продолжать жить на своей земли и производить качественные и недорогие продукты для всего населения".

На пленарном заседании парламента Греции после дебатов состоится голосование по законопроекту о государственном бюджете на 2026 финансовый год. Законопроект, предусматривающий рост ВВП на 2,4% в 2026 году, уже принят большинством голосов постоянным комитетом парламента по экономическим вопросам. В комитете лишь представители правящей партии "Новая демократия" проголосовали за принятие законопроекта, тогда как против были депутаты от всех оппозиционных партий. "Новая демократия", возглавляемая премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, располагает в однопалатном 300-местном парламенте большинством в 156 мест, что позволяет ей принимать законопроекты, даже если против голосуют все оппозиционные партии.