В СКФО фиксируют высокую активность террористических организаций

Страны Запада рассматривают Кавказ как приоритетную цель для создания очагов напряженности в стране, отметил начальник ГУ МВД России по округу Сергей Бачурин

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Высокую активность международных террористических организаций, опирающихся на приверженцев радикальной религиозной идеологии, фиксируют в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом заявили в ГУ МВД по СКФО.

"Страны Запада рассматривают Северный Кавказ как приоритетную цель для создания очагов напряженности в РФ, особенно в условиях проведения специальной военной операции. Как следствие, в округе фиксируется высокая активность международных террористических организаций, опирающихся на приверженцев радикальной религиозной идеологии, представителей несоциализированной молодежи, лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористической направленности", - отметил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин на встрече с представителями духовенства Северо-Кавказского региона с участием представителей ведущих конфессий и сотрудников центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО.

Участники встречи обсудили вопросы влияния негативных тенденций вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность, а также повышение уровня взаимодействия органов внутренних дел и духовенства в субъектах округа.

"Стремительными темпами распространяются несвойственные ранее на Кавказе формы ислама и религиозные традиции, транслируемые из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Наблюдается тенденция ношения никабов, идет насаждение нехарактерных кавказскому менталитету шариатских норм и правил", - добавил Бачурин.