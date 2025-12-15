В Сергиевском подворье в Иерусалиме открылся филиал Русского дома

На церемонии открытия присутствовали российские дипломаты, представители дипкорпуса дружественных стран и проживающие в Израиле соотечественники

© Иван Батырев/ ТАСС

ИЕРУСАЛИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Филиал Русского дома открылся 15 декабря в стенах Сергиевского подворья в Иерусалиме, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии открытия приняли участие российские дипломаты, представители дипкорпуса дружественных стран, православное духовенство из Русской духовной миссии, а также проживающие в Израиле соотечественники.

С приветствием к гостям церемонии обратился посол России в Израиле Анатолий Викторов. Он назвал символичным, что филиал Русского дома открывается в знаменательном месте - на территории Сергиевского подворья, возведенного в XIX веке и возвращенного в собственность России в начале XXI века. "Это одно из красивейших зданий в Иерусалиме и знаковое место русского присутствия на Святой земле", - подчеркнул дипломат.

Викторов выразил надежду на то, что филиал Русского дома в Иерусалиме "послужит дальнейшему укреплению гуманитарных и духовных связей России со Святой землей, станет неотъемлемой частью культурного пространства Иерусалима, местом общения людей, искренне заинтересованных в дальнейшем развитии российско-израильского сотрудничества, а также привлечет местных жителей, туристов и паломников из России и других стран".

По словам посла, "сегодня Россия активно восстанавливает и поддерживает русское культурное и духовное влияние на Святой земле". "Это свидетельствует о преемственности нашей истории, подлинном возврате российского государства к своим корням", - уверен Викторов. "Рассчитываем, что в русле добрых традиций открытие филиала Русского дома в Иерусалиме позволит вывести на новый уровень культурно-просветительскую деятельность в Израиле, где проживают более двух миллионов наших соотечественников", - добавил он.

Сергиевское подворье было построено в центре Иерусалима в конце XIX века для приема православных паломников, в том числе членов императорской семьи. После 1917 года оно на долгое время оказалось утрачено Россией и было ей возвращено только в 2008 году. После продолжительной реставрации в июле 2017 года Сергиевское подворье вновь открылось для посетителей, а с 2022 года на его территории работает Музей истории российского присутствия на Святой земле. В подворье регулярно проводятся различные выставки и творческие вечера.