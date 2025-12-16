В 10 регионах средние пенсии неработающих пенсионеров превышают 30 тыс. рублей

По данным Соцфонда России, в Чукотском автономном округе размер выплаты превышает 40 тыс. рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Средние пенсии у неработающих пенсионеров свыше 30 тыс. рублей зафиксированы в 10 регионах России, а в Чукотском автономном округе размер этой выплаты превышает 41 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда России, которые изучил ТАСС.

"Средний размер пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров: Республика Коми - 30 669 руб., Архангельская область - 30 505 руб., Ненецкий автономный округ - 37 222 руб., Мурманская область - 33 079 руб., Ханты-Мансийский автономный округ - 35 721 руб., Ямало-Ненецкий автономный округ - 35 581 руб., Республика Саха (Якутия) - 32 221 руб., Камчатский край - 36 598 руб., Магаданская область - 36 356 руб., Сахалинская область - 32 592 руб.", - говорится в документе.

Как следует из данных Соцфонда, средний размер пенсии неработающих пенсионеров в Чукотском автономном округе составил 41 143 рубля.

В целом по стране средний размер пенсионного обеспечения составляет 23 530 рублей, в том числе работающих пенсионеров - 21 373 рубля, неработающих - 24 006 рублей.