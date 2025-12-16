Эксперт Козловская: слово "лабубу" попало в российские словари

Норма рода слова пока не установлена, сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Слово "лабубу" попало в российские словари неологизмов. При этом норма рода слова пока не установлена, сообщила ТАСС заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

"Слово "лабубу" впервые зафиксировано в русской речи в 2024 году. Оно уже попало в словарь новых слов. Совсем недавно в Институте лингвистических исследований вышел очередной выпуск неологического ежегодника 2024 года. Словарик серии "Новое в русской лексике" отражает неологизмы этого года, и слово "лабубу" там, конечно же, есть", - сказала она.

Эксперт отметила, что слово также есть в электронном ресурсе "Неолекс": там можно получить исчерпывающую информацию о значении и о происхождении слова. По словам филолога, сегодня лингвисты квалифицируют его как слово с неустоявшимся ударением. Кроме того, слово употребляется в речи как в мужском, так и в женском роде, так как его норма пока не устоялась.

Козловская напомнила, что слово происходит от имени персонажа комикса "Монстры", а создал героя по имени Лабубу гонконгский художник Касинг Лунг в 2015 году. Игрушка быстро стала популярной в России, а слово - частотным. В 2025 году у него появились производные: "лабубумания" и "лабубуман".