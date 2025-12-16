Reuters: Трамп подал в суд на Би-би-си

Президент США требует возместить ему ущерб не менее чем на $5 млрд из-за отредактированных фрагментов его речи, произнесенной 6 января 2021 года

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подал иск в суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, согласно иску, Трамп потребовал возместить ему ущерб не менее чем на $5 млрд из-за отредактированных фрагментов его речи, произнесенной 6 января 2021 года, из которой сложилось впечатление, что он призывал сторонников к штурму Капитолия.

"Через некоторое время вы увидите, что я подаю в суд на Би-би-си за то, что они вложили в мои уста слова, которых я не говорил. Буквально, они вложили в мои уста слова: у них я сказал вещи, которые я никогда не говорил. Думаю, они использовали искусственный интеллект или что-то в этом роде", - сказал ранее американский президент журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп неоднократно вел судебные тяжбы с известными медиакорпорациями. В разное время он подавал иски к телеканалам CNN, ABC News и CBS News, а также газетам The Wall Street Journal и The New York Times.

6 января 2021 года сторонники Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.