Миронов просит временно заморозить цены на общественный транспорт

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой установить временный мораторий на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном транспорте. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Обоснованным видится установление на федеральном уровне временного моратория на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, по крайней мере в течение ближайшего календарного года", - говорится в документе.

По словам депутата, даже небольшое увеличение тарифов превращается в ощутимую дополнительную нагрузку для граждан, особенно для работников бюджетной сферы, многодетных семей, пожилых граждан и инвалидов. "Фактически речь идет о базовой услуге, от которой невозможно отказаться: для миллионов граждан общественный транспорт остается единственным доступным способом передвижения. Увеличение тарифов на проезд автоматически "съедает" часть заработной платы и пенсии, особенно в крупных городах", - добавил он.

Кроме того, Миронов предлагает внести изменения в налоговое законодательство РФ, освободив от уплаты транспортного налога как граждан, так и индивидуальных предпринимателей и организации перевозок пассажиров, при условии соблюдения ими требований к качеству и безопасности перевозок и участию в системах регулируемого тарифа. "Такое решение позволило бы снизить налоговую нагрузку на добросовестных перевозчиков, создать для них дополнительные стимулы к сохранению действующего уровня тарифов и одновременно направить высвобождаемые средства на обновление подвижного состава и улучшение качества услуг", - отметил политик.