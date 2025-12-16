В СФ считают, что электронные паспорта лифтов помогут отследить их состояние онлайн

Минстрой прорабатывает возможность создания единой базы для лифтов, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Создание в России электронных технических паспортов для лифтов позволит оптимизировать процесс сбора информации о них, а также отслеживать их состояние, в том числе необходимость ремонта, в онлайн-режиме. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.

Введение электронных паспортов для лифтов, по словам сенатора, позволит создать единую базу данных, в которую будут внесены все работающие лифты и их характеристики, по аналогии с техпаспортом автомобиля.

"Для того, чтобы создать единую базу данных по всем лифтам, которые работают в стране, нам нужно все их обилетить: по каждому из них сделать такой паспорт. Лифты, которые были выпущены в 80-е годы или даже раньше - нужно их все описать, понять, где какие лебедки работают, где какие редукторы работают, какие щиты управления. <…> То есть человек должен будет потратить время, чтобы сделать это - дальше на каждом лифте со временем появится коммутационный блок, [через] который в режиме онлайн, также как сегодня электросчетчики и другие механизмы передают информацию, можно будет видеть поломки, отслеживать время до ремонта и так далее", - сказал Высокинский.

В настоящее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) прорабатывает возможность создания единой базы для лифтов, рассказал парламентарий. "На данном этапе Минстрой ведет эту работу - они смотрят, когда и что можно сделать", - объяснил он.