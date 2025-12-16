Участник СВО Галинский предложил выделить изучение ВОВ в школе в отдельный курс

Он считает, что каждую битву войны надо изучать по три-четыре часа

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Изучение Великой Отечественной войны в школе надо выделить в отдельный курс, каждой битве уделять не менее трех-четырех часов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил участник СВО, директор МКОУ "Заковряжинская СОШ им. К.Е. Рыжичинского" в Новосибирской области Константин Галинский.

"На Великую Отечественную войну количество часов в школьном курсе истории слишком мало. На мой взгляд, каждая битва этой войны представляет собой отдельную историю, целый пласт событий, о которых дети должны знать. Для этого надо, чтобы на изучение Великой Отечественной отводилось не восемь часов, а по три-четыре часа на каждую битву войны, и она (Великая Отечественная война) должна быть выделена в отдельный курс", - рассказал Галинский ТАСС на встрече со студентами Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

Галинский ушел на СВО добровольцем в сентябре 2022 года, награжден медалью Жукова, медалью "За воинскую доблесть" I и II степеней. Школа, в которой он работает, носит имя Константина Рыжичинского - ее выпускника, который стал первым погибшим на СВО военнослужащим из Новосибирской области.