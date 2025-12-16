Военный суд рассмотрит дело подростков, поджигавших лес по заданию Украины

Фигуранты совершили четыре поджога в Читинском районе Забайкальского края

ЧИТА, 16 декабря. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд в Чите рассмотрит уголовное дело в отношении двоих подростков по обвинению в совершении террористического акта. Они по заданию Украины поджигали лес возле поселка Атамановка Читинского района, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Забайкальскому краю.

"Установлено, что в июне 2025 года злоумышленники вступили в переписку с неизвестным лицом, который предложил за денежное вознаграждение совершить в интересах Украины поджоги лесных массивов Забайкальского края. В период с 20 по 25 июня 2025 года, действуя из корыстных побуждений и под видом волонтеров, фигуранты совершили четыре поджога лесных участков в пгт Атамановка Читинского района Забайкальского края. <…> Материалы уголовного дела в отношении фигурантов для рассмотрения по существу направлены во 2-й Восточный окружной военный суд", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Забайкальского края, двое 16-летних подростков в зависимости от роли и степени участия в преступлении обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ). В пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю добавили, что фигурантам предлагали денежное вознаграждение в размере от $1,2 до $2 тыс. Подростки сняли поджог на видеокамеру телефона, отправили отчет о совершенном преступлении "куратору", однако обещанное вознаграждение не получили.

В сообщении отмечается, что их действия привели к возникновению лесного пожара, что создало угрозу жизни и здоровью людей, уничтожения имущества, а также могло дестабилизировать деятельность органов противопожарной охраны и волонтеров. За совершение инкриминируемых преступлений, с учетом возраста обвиняемых, им грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.