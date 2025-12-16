Депутат Панеш рассказал о расширении пенсионных прав родителей с 2026 года

Ключевым изменением станет полное включение периода ухода за ребенком до 1,5 года в страховой стаж родителя для каждого ребенка без существовавших ранее ограничений, рассказал парламентарий

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Важнейшие для миллионов россиян поправки в пенсионное законодательство вступят в силу с 1 января 2026 года, они коснутся прежде всего семей, особенно многодетных. Речь идет о полном включении периода ухода за ребенком до 1,5 года в страховой стаж родителя для каждого ребенка без ранее действовавших ограничений. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

"С 1 января 2026 года в силу вступают важнейшие для миллионов россиян поправки в пенсионное законодательство. Они касаются семей, особенно многодетных. Ключевое изменение - полное включение периода ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж родителя для каждого ребенка без прежних ограничений. Это не просто формальность - это реальный вклад в будущую пенсию, признание государством огромного труда родителей", - подчеркнул депутат.

Вместе с тем он обратил особое внимание граждан на необходимость контроля не только за стажем, но и за пенсионными баллами. "Важно убедиться, что за эти периоды ухода они были начислены в полном объеме, чтобы в будущем не потерять часть пенсионных прав. Ранее действовало ограничение - такой период засчитывался суммарно не более чем за шесть лет, что эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми. Теперь это ограничение снимается, что особенно важно для многодетных семей", - указал Панеш.

Также уточняется порядок учета стажа для семей, где родилась двойня или тройня, добавил Панеш. "В таком случае периоды ухода за каждым ребенком будут суммироваться при расчете стажа исходя из их фактической продолжительности. Параллельно с учетом стажа за эти периоды начисляются пенсионные баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты - ИПК). За каждый полный год ухода за третьим или четвертым ребенком родителю начисляется 5,4 балла", - рассказал депутат.

С 2026 года это правило распространяется и на уход за пятым, а также за каждым последующим ребенком, пояснил Панеш. По его словам, на эти баллы, помимо стажа, надо обращать пристальное внимание, чтобы убедиться в их правильном начислении. "Гражданам, которым страховая пенсия была назначена до вступления этих изменений в силу, предоставляется право подать заявление в Социальный фонд России для перерасчета размера пенсии. Такой перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения. Эти изменения вступают в силу одновременно с ежегодной индексацией страховых пенсий, которая также запланирована на 1 января 2026 года и составит 7,6%", - резюмировал Панеш.