На Камчатке объявили лавинную опасность

Она продлится до 19 декабря

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 19 декабря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском региональном противолавинном центре.

"В период с 17 по 19 декабря включительно по горным территориям Елизовского района, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского округов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов - лавиноопасно. Лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов", - сообщили в учреждении.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 16 декабря. Он принес в районы края осадки и порывистый ветер до 25 м/ с.