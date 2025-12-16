Электроснабжение половины потребителей Южно-Курильска восстановили после циклона

Работы продолжат до полного устранения всех последствий на энергообъектах

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Подача электроэнергии возобновлена для половины потребителей поселка городского типа Южно-Курильска на острове Кунашир на юге Курильских островов после циклона с ураганным ветром. Об этом сообщили в администрации Южно-Курильского муниципального округа.

Южные Курилы оказались под влиянием мощного циклона с ночи 15 декабря. Из-за обильных осадков и ураганного ветра до 39 м/с без света остались несколько населенных пунктов, включая районный центр. К вечеру понедельника там ввели режим ЧС. Кунашир и Шикотан останутся во власти непогоды еще на эти сутки. Во вторник в Южно-Курильске небольшой снег и ветер со скоростью 11 м/с, ночью отмечались порывы до 29 м/с.

"Энергетики восстановили электроснабжение 50% потребителей Южно-Курильска после циклона. Специалисты филиала "Россети мобильные ГТЭС" - "Кунашир" провели восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях в поселке городского типа Южно-Курильске", - говорится в сообщении.

Были задействованы три бригады специалистов и четыре единицы спецтехники. Работы будут продолжаться до полного устранения всех последствий на энергообъектах в селах Отрада, Головнино, Менделеево. Накануне сообщалось также о нарушениях электроснабжения в населенных пунктах Лагунное и Дубовое.

В округе не работает сотовая и частично проводная связь. Из-за сильного ветра повалило опоры линий электропередачи, в том числе три металлических двадцатиметровых опоры, повредило кровли, фасады и входные группы 28 многоквартирных домов в поселениях. Водоснабжение и теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, объекты ЖКХ функционируют. Котельные переведены на работу от резервных источников. Школьников отправили на дистанционное обучение. Сформированы запасы медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

16-17 декабря циклон ожидают на территории Охинского и Ногликского муниципальных округов на Сахалине. Частично он затронет поселок городского типа Тымовское и город Александровск-Сахалинский. По прогнозам синоптиков, районы накроет сильная метель с обильными осадками и видимостью менее 500 метров, порывы ветра местами будут достигать 30 м/с.