Суд рекомендовал покупательнице квартиры Долиной взыскать убытки с мошенников

Певица ранее обещала вернуть Полине Лурье деньги, но в рассрочку и без учета инфляции, однако та не согласилась и требует признать сделку законной

Лариса Долина © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье во взыскании с артистки убытков, так как она имеет право потребовать их с мошенников, под влиянием которых Долина продала квартиру. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Отказывая во взыскании с Долиной в пользу Лурье денежных средств, составляющих стоимость квартиры, суд первой инстанции указал на то, что денежные средства за квартиру получены злоумышленниками в результате совершения преступления, к которым Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков", - сказано в решении апелляционной инстанции по делу.

Ранее Долина выступила на Первом канале и обещала вернуть Лурье деньги. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, артистка действительно предложила Лурье выплачивать компенсацию, но в рассрочку и без учета инфляции. Сторону Лурье это не устроило - она требует признать сделку с Долиной законной и передать квартиру ей.

13 августа 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Лурье обратилась в Верховный суд.