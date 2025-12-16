В Кузбассе завершили переселение жителей с подработанных шахтами территорий

Решение о продлении программы примут на федеральном уровне, сообщил председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов

КЕМЕРОВО, 16 декабря. /ТАСС/. Все участники программы по переселению жителей с подработанных территорий в Кузбассе в 2025 году переселены, решение о ее продлении будет приниматься на федеральном уровне. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

"В 2025 году в Кузбассе по федеральной программе переселения граждан из ветхого жилья, расположенного на подработанных шахтами территориях, выделено 3,6 млрд рублей на переселение 666 семей в семи муниципалитетах. Все кузбассовцы, подходившие под условия действующей до конца 2025 года программы, переселены. Остались те, кто через суд добивается решения о признании права на переселение из ветхого жилья с подработанных угольными шахтами территорий и о предоставлении им социальных выплат. Но это сложные случаи, по которым в обычном порядке в правовом поле действовать было невозможно", - сказал Панов.

Он добавил, что в 2026 году решение о продлении действующей программы по переселению с подработанных территорий принимается на федеральном уровне. При этом отмечается заинтересованность в продлении программы со стороны региона.

К подработанным относятся территории, которые подвергаются влиянию в результате разработки горных пород под землей. Программа расселения жилья с подработанных территорий в Кемеровской области охватывает основные моногорода региона, где расположено больше всего угольных предприятий. В их числе Анжеро-Судженск, Киселевск, Прокопьевск, Осинники и Белово.