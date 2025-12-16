Для сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки начали отбирать новые площадки

Присоединиться к проекту могут различные образовательные организации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Стартовал отбор площадок для сдачи очных нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки в 2026 году. Присоединиться к проекту могут различные образовательные организации, сообщил ТАСС проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады (НТО), лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

"В 2025 году мы запустили более 50 площадок ТехноГТО в 30 регионах России, летом и осенью они провели серию мероприятий по сдаче очных нормативов, и первые участники уже получили золотые значки. Уверены, что по итогам второго отбора количество площадок и их география расширятся, чтобы еще больше участников смогли продемонстрировать высокий уровень технологической грамотности по разным направлениям и заработать главные награды ТехноГТО - золотые значки, которые могут принести абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении в университеты", - сказал Земцов.

Прием заявок на отбор очных площадок ТехноГТО продлится до 1 февраля 2026 года. Статус площадки ТехноГТО даст право принимать нормативы у участников своего региона и проводить наградные мероприятия с вручением золотых знаков отличия ТехноГТО. Отмечается, что организаторы проекта проведут инструктаж экзаменаторов, предоставят площадке готовый комплект материалов и заданий для проведения нормативов, цифровую платформу для записи участников и внесения результатов сдачи, а также материалы и значки для награждения. Действующие площадки ТехноГТО, которые принимали очные нормативы в 2025 году, сохранят свой статус и смогут дальше проводить мероприятия.

Комплекс ТехноГТО включает нормативы технологической грамотности по 12 направлениям: кибербезопасность, искусственный интеллект, технологии космоса, электроника, цифровая навигация, фактчекинг и др. Все задания максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей.

"Уходящий год стал во многом знаковым для ТехноГТО. Открыты новые нормативы по искусственному интеллекту, космосу и технологиям связи, заработала сеть очных площадок, серьезно вырос охват проекта - участники проекта сдали уже более 118 тыс. онлайн-нормативов. Рассчитываем, что постепенно площадки ТехноГТО появятся во всех регионах страны, а возможность сдать очные нормативы в своем регионе и получить дополнительные бонусы при поступлении в вузы - у каждого, кто готов учиться, развиваться и открывать новые возможности", - отметил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

ТехноГТО - это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Комплекс ТехноГТО включен в приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов. Благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, - вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

При сдаче нормативов ТехноГТО на первом онлайн-этапе участники зарабатывают цифровые значки. За три успешно пройденных теста на 70 и более баллов предусмотрен бронзовый значок, за пять - серебряный и допуск к сдаче очных нормативов. На втором этапе участники выполняют кейсовые задания на очных площадках ТехноГТО. Золотой значок вручается за два успешно пройденных очных норматива.