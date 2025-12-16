Депутат Гаврилов предложил меры по совершенствованию пенсионной системы

Нововведения позволят учесть непрерывный трудовой вклад граждан и исключить разрывы в подтверждении стажа, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правовые и методические несоответствия в пенсионном регулировании, касающиеся, в частности, работников с длительным стажем, работающих пенсионеров, матерей, военнослужащих и лиц, проходивших срочную службу, необходимо устранить, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Соответствующее письмо депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, копия письма есть в распоряжении ТАСС.

В действующих правилах не предусмотрен зачет периодов работы, документально подтвержденных, но приходящихся на время до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования: это лишает права на досрочное назначение пенсии по ч. 1.2 ст. 8 400-ФЗ тех, чей трудовой опыт начинался до 2015 года, констатирует Гаврилов. "Предлагаем вернуть в Правила зачет таких периодов, что позволит учесть непрерывный трудовой вклад граждан и исключить разрывы в подтверждении стажа", - говорится в письме.

Кроме того, важно обратить внимание на перерасчет, который производится в августе и касается работающих пенсионеров, указывает депутат. "Лимит "не более 3 баллов" при перерасчете пенсий работающих граждан не соотносится с объемом уплаченных взносов. При этом работающие пенсионеры продолжают пополнять пенсионную систему. Предлагаем рассмотреть возможность отмены жесткого лимита и ввести порядок, при котором размер перерасчета будет зависеть от фактически заработанных баллов за расчетный период", - отметается в документе.

Сегодня стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата определяются ежегодно, что мешает гражданам планировать доходы, в связи с этим парламентарий предлагает закрепить в законе формулу расчета СПК (стоимость пенсионного коэффициента) и фиксированной выплаты на трехлетний период, аналогично принятию федерального бюджета, с автоматической дополнительной индексацией при превышении фактической инфляции над прогнозом. Также Гаврилов предлагает ввести дополнительный показатель для индексации пенсий - рост средней заработной платы по стране. "Если он устойчиво превышает инфляцию на установленный порог, должна включаться автоматическая допиндексация. Это позволит пенсиям соответствовать темпам экономических изменений", - считает депутат.

Предложения по учету пенсий военным

Следует также рассмотреть возможность назначения дополнительных пенсионных баллов за детей. "Логичным шагом выглядело бы введение надбавок к пенсии за каждого воспитанного ребенка, достигшего совершеннолетия и официально работающего. Это позволило бы связать многолетний труд семьи с будущими поступлениями в страховую систему", - убежден депутат. Отдельное место занимает вопрос учета срочной службы в Советской армии: служба учитывается в страховой стаж только при наличии работы до или после нее, отметил Гаврилов. "Это исключает тех, кто начал трудовую деятельность уже после армии. Предлагаем рассмотреть отмену такого требования и засчитывать всю службу в страховой стаж, а для тех, кто служил за пределами СССР, ввести повышенный коэффициент начисления пенсионных баллов", - полагает он.

Особого внимания требует вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к них категорий лиц, которые после выхода на пенсию за выслугу лет продолжают работать в гражданской сфере и формируют право на страховую пенсию - так называемые получатели "двойной пенсии". "Было бы правильным при исчислении страховой пенсии таким лицам производить перезачет периодов военной службы в страховые периоды, где может быть установлен повышенный коэффициент перевода служебных лет в пенсионные баллы. Это восстановит логику эквивалентности между выслугой и страховыми правами, признает вклад военнослужащих в экономику и обеспечит им более корректный уровень пенсионного дохода", - полагает парламентарий.