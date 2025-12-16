В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 1 градуса

Атмосферное давление в столице составит около 751 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя и температура до плюс 1 градуса ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.