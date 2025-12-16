В России хотят выпустить игру виртуальной реальности о полете Гагарина в космос

Проект планируют реализовать до конца 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 16 декабря. /ТАСС/. Группа студентов Владимирского государственного университета (ВлГУ) разрабатывает игру виртуальной реальности, имитирующую полет Юрия Гагарина в космос. Проект планируется реализовать до конца 2026 года, сообщил ТАСС разработчик, студент вуза Денис Калараш.

"Разрабатываемый нашей командой проект представляет собой VR-экспириенс, посвященный заре мировой космонавтики. С помощью технологий виртуальной реальности, реалистичного окружения и исторической точности мы позволяем пользователю пережить первый опыт эстетического взаимодействия человека с космосом - полет Юрия Алексеевича Гагарина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект стал победителем конкурса "Студенческий стартап", он направлен на вовлечение молодежи в тему отечественной и мировой космонавтики (возраст аудитории игры составит 10-17 лет). Разработчики подробно изучили документацию и материалы, связанные с полетом Гагарина. "Игра на данный момент в активной фазе разработки, планируем выпустить в декабре 2026 года. Сейчас у нас имеется прототип, который мы возим на выставки", - пояснил разработчик.

12 апреля 2026 года исполнится 65 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток". Полет длился 1 час 48 минут, за это время "Восток" совершил один виток вокруг Земли.