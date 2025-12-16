Специальным гостем новогоднего вечера "Кафе Пушкинъ" вместо Долиной станет Варум

Представители ресторана не прокомментировали причину подобной ротации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специальным гостем новогоднего вечера "Кафе Пушкинъ" в Москве вместо народной артистки РФ Ларисы Долиной станет заслуженная артистка РФ Анжелика Варум. Об этом ресторан сообщил на своем сайте.

"Специальный гость новогодней ночи - заслуженная артистка России, певица Анжелика Варум", - говорится в сообщении.

Представители "Кафе Пушкинъ" отказались комментировать причину подобной ротации.

Ранее главным артистом вечера была заявлена Лариса Долина, но позже информацию об ее участии в празднике убрали из соцсетей и с сайта заведения.