Специальным гостем новогоднего вечера "Кафе Пушкинъ" вместо Долиной станет Варум
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специальным гостем новогоднего вечера "Кафе Пушкинъ" в Москве вместо народной артистки РФ Ларисы Долиной станет заслуженная артистка РФ Анжелика Варум. Об этом ресторан сообщил на своем сайте.
"Специальный гость новогодней ночи - заслуженная артистка России, певица Анжелика Варум", - говорится в сообщении.
Представители "Кафе Пушкинъ" отказались комментировать причину подобной ротации.
Ранее главным артистом вечера была заявлена Лариса Долина, но позже информацию об ее участии в празднике убрали из соцсетей и с сайта заведения.