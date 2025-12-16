МГЕР откроет в ДНР молодежный избирательный штаб к выборам в Думу

Ключевым направлениям работы организации в Донбассе и Новороссии в следующем году относится поддержка участников и ветеранов СВО, сообщил заместитель председателя организации по работе в исторических регионах Сергей Добровольский

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" намерена открыть молодежный избирательный штаб для информирования жителей ДНР о предстоящих выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя организации по работе в исторических регионах Сергей Добровольский.

"Как молодежное крыло правящей партии, мы берем на себя ключевую роль в информировании молодежи о предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году. Активное участие молодого поколения в голосовании - это залог устойчивого развития России. Для этой работы на территории ДНР мы планируем открыть молодежный избирательный штаб", - сказал Добровольский.

Он добавил, что к ключевым направлениям работы организации в Донбассе и Новороссии в следующем году относится поддержка участников и ветеранов СВО, а также их семей, доставка гуманитарной помощи нуждающимся, духовное и патриотическое воспитание молодежи.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий Госдумы предыдущего созыва - 20 сентября.