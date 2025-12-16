Россияне назвали "красные флаги" в поведении продавцов на онлайн-площадках

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Наибольшую тревогу у опрошенных россиян вызывают предложение продавца перейти на сторонний мессенджер, низкий рейтинг, небольшое количество отзывов, а также отсутствие верификации. Об этом сказано в исследовании сервиса "Авито", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Покупатели легко распознают "красные флаги" в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер - этот сигнал считают опасным 54% опрошенных. Также покупателей часто настораживает низкий рейтинг (52%) и небольшое количество отзывов (37%). Еще для трети (31%) пользователей важно наличие верификации", - говорится в сообщении.

По данным опроса, в случаях, когда несколько продавцов предлагают одинаковый товар по схожей стоимости, большинство россиян (53%) выберут того, у кого есть значок о прохождении верификации и выше рейтинг. При этом 65% готовы даже переплатить за сделку с продавцом, у которого есть такая отметка.

По данным опроса, 9 из 10 пользователей перед покупкой проверяют продавца. Чаще всего респонденты смотрят на рейтинг и изучают отзывы (75%). Почти половина (44%) обращает внимание на то, как продавец отвечает в чате, 43% проверяют, есть ли у него значок верификации, а 41% смотрят на дату регистрации профиля. Также большинству важно, чтобы продавец давал четкие и информативные ответы (62%) и был готов отправить дополнительные фото или видео товара (58%). Кроме того, 54% отметили вежливость и доброжелательность, 33% - скорость ответов, а 26% - отсутствие попыток вывести диалог за пределы платформы.

Как отметили аналитики "Авито", большинство россиян (66%) активно совершают покупки на онлайн-площадке и внимательно изучают продавца, а также товар перед заключением сделки. Самым важным фактором доверия опрошенные называют реальные фотографии товара (63%). Более половины респондентов изучают отзывы на продавца (54%) и проверяют его рейтинг (54%). Еще 52% обращают внимание на цену - она должна быть близкой к средней по рынку и без подозрительных скидок.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.