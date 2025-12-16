Эксперт Масленников советует ученым Крыма продумывать маршрут для поездок вне РФ

После ареста археолога Александра Бутягина в Польше это нужно делать тщательно и с осторожностью, заявил заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Ученым, работающим на Крымском полуострове, следует тщательно и с осторожностью выбирать маршрут для заграничных поездок, учитывая недавний арест в Польше археолога Александра Бутягина. Об этом ТАСС заявил заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря. Ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию, Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины - ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму.

Александр Масленников работает в Крыму с 1965 года. В его обязанности заведующего отделом полевых исследований Института археологии РАН входит в том числе постоянная оценка работы археологов в Крыму.

"Надо думать, в какое время мы живем: работающим в Крыму ученым нужно быть осторожными. Едешь за границу - все просчитай. Каждый должен решать за себя, где какие степени риска, и должен сам решать, через какую страну возвращаться в Россию", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о необходимости ученым с осторожностью выбирать маршруты заграничных поездок.

По мнению Масленникова, сам Александр Бутягин не настолько большая фигура, чтобы охотиться конкретно за ним, однако сейчас украинские власти могут знать обо всех археологах, работающих в Крыму. "Разрешение на работу мы получаем в Минкультуры России, а Минкультуры все эти документы вывешивает в интернете в свободном доступе, поэтому любой желающий может узнать, кто работает в Крыму", - добавил он.