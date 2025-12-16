На Северо-Западе России ожидается контрастная погода

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Контрастная погода прогнозируется во вторник в Северо-Западном федеральном округе: на северо-востоке округа, в Республике Коми, морозы усилятся до минус 32 градусов, а в Вологодской и Новгородской областях потеплеет до оттепели. В Калининграде обещают солнечный день с плюсовой температурой, сообщили синоптики в регионах.

Ночью на большей части Карелии ожидается умеренный снег, на юге переходящий в мокрый. По северным районам местами - сильный снег. Днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2-7 градусов, местами до 12 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 3, на севере до минус 5. В ночь на вторник в Мурманской области с прохождением атмосферных фронтов ожидается сильный снегопад, порывистый ветер, метель, температура воздуха постепенно повысится и составит днем 2-7 градуса ниже нуля.

В Архангельской области во вторник морозы будут спадать, днем пройдет снег, в отдельных западных районах возможен гололед, ветер западных направлений 7-12 м/с. Температура составит минус 6-11 градусов, местами в западной половине области до минус 1, в восточной - до минус 16, прогнозирует Севгидромет. В Ненецком автономном округе местами ожидается небольшой снег, туман, на северо-востоке округа метель, ветер в порывах до 15-17 м/с. Температура понизится при прояснениях до 31 градуса мороза, на западе округа - минус 11-16 градусов.

В Республике Коми с поступлением арктического воздуха с акватории Баренцева и Карского морей температура понизится на севере до минус 32 градусов, днем ожидается до 28 градусов мороза, на юге региона - до минус 24. В Вологодской области погоду начнет определять очередной атлантический циклон, который принесет потепление и осадки. Ночью пройдет слабая метель, подморозит до минус 20. Днем в западной части области ожидается оттепель, дождь с мокрым снегом, в восточной - от нуля до минус 9, снегопады.

"В наступившие сутки через нашу область пройдет теплый атмосферный фронт. Ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем сохранится небольшой дождь. Вслед за фронтом к нам снова придет потепление. Ночью температура воздуха составит минус 4 - плюс 1 градус, в восточных районах до минус 6-8, а днем уже повысится до нуля - плюс 5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью и утром местами гололед", - сообщает Новгородский гидрометцентр.

В Псковской области, начиная со вторника, синоптики обещают потепление: дневные и ночные температуры будут колебаться выше нуля градусов. При этом ожидается облачная погода, местами - с дождями. В Калининградской области вторник ознаменуется солнечным утром, а днем и вечером появятся облака. Осадки не ожидаются. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от плюс 2 до плюс 4 градусов.