Новые улицы и скверы Новосибирска могут назвать в честь участников СВО

Как сообщили в мэрии, на данный момент в городе нет безымянных локаций

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирска, где на данный момент нет локаций, названных именами участников СВО, готовы рассмотреть предложения о присвоении таких наименований при создании элементов улично-дорожной сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре мэрии города.

"В дальнейшем, при создании элементов улично-дорожной сети, планировочной структуры (микрорайонов, парков, скверов и т. д.), в случае поступления соответствующих предложений, они будут рассмотрены в соответствии с [утвержденным] порядком", - сообщили в пресс-центре.

В мэрии отметили, что в течение 2025 года неоднократно поступали предложения присвоить улицам, паркам и скверам города наименования в честь участников СВО, однако сейчас в городе нет безымянных локаций. Тем не менее, в 2022 году земельному участку в Октябрьском районе присвоили наименование сквер "Героев Донбасса". Такое же наименование получила расположенная рядом остановка общественного транспорта. На территории была проведена масштабная реконструкция - на месте самовольных построек появились тротуары и велодорожка, новые зеленые насаждения и площадки.

В 2022 году депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко предложил присвоить шести безымянным улицам города в бывшем военном городе областного центра названия в честь погибших героев спецоперации, родившихся и живших на территории региона. Соответствующее обращение было направлено в мэрию города. Впоследствии в мэрии сообщили, что четыре улицы уже имеют наименования, а присвоение наименований двум безымянным улицам на территории Военного городка будет возможно после утверждения проекта планировки территории. Присвоение новых названий улицам возможно при восстановлении исторически сложившихся наименований, при изменении назначения элемента улично-дорожной сети или для того, чтобы устранить ошибку в названии.