На Колыме у женщины за оскорбление военных изъяли паспорт РФ

До этого ее трижды привлекли к административной ответственности

Редакция сайта ТАСС

© Telegram-канал "Полиция Колымы"/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области приняло решение лишить российского гражданства 34-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья за оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих в мессенджере. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В ходе проверки выяснилось, что женщина в одном из мессенджеров допустила неоднократные оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих, за что ее трижды привлекли к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Несмотря на предпринятые административные меры, она продолжала свою противоправную деятельность, нарушив статью 20.3.1 КоАП РФ. В частности, она оставила уничижительный комментарий в адрес россиян.

Как отмечается, у женщины был изъят паспорт РФ. Поскольку у правонарушительницы имеется близкий родственник - гражданин Российской Федерации - в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", она продолжает находиться на территории страны как иностранная гражданка, добавили там.

Кроме того, в ближайшее время женщине предстоит решить вопрос своего правового статуса и оформить документы для законного пребывания в России, уточнили в ведомстве.