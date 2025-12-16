Киркорова объявили в розыск на Украине

Информация о певце была внесена в базу украинского МВД 30 октября

Филипп Киркоров © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствуют данные украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Информация о певце была внесена в базу 30 октября. При этом 28 октября СБУ заочно предъявила ему обвинение в связи с выступлениями в Крыму и ДНР.

Киркоров регулярно участвовал в мероприятиях в регионах, которые Киев считает своими. Кроме того, украинские правоохранительные органы напоминают, что 18 марта 2021 года артист принял участие в митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, где поддержал принятие Крыма в состав России.

Киркоров с 2022 года находится под санкциями Киева, был лишен украинских государственных наград. 18 апреля 2024 года Европейский суд по правам человека признал его ответственным за действия, которые якобы подрывают независимость Украины.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.