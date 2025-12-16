В Ханты-Мансийске за сутки выпало около пятой части от месячной нормы осадков

Показатель составил 7,2 мм

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Сильный снег прошел в Ханты-Мансийске - административном центре Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - в течение суток 15 декабря. За это время в городе выпало около пятой части от месячной нормы осадков, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Как передает корреспондент ТАСС, в Ханты-Мансийске 15 декабря шел снег и сильный снег. В настоящее время небольшой снег продолжает идти. Во многих дворах образовались сугробы, проезд на легковых машинах затруднен. В городе активно работает снегоуборочная техника, она расчищает дороги, парковки и проездные пути во дворах.

"За минувшие сутки в Ханты-Мансийске выпало 7,2 мм осадков. Среднемесячная норма осадков - 34 мм", - сказала собеседница агентства.

Ранее ГУ МЧС по Югре предупредило жителей, что 15 и 16 декабря в регионе ожидается сильный снег, метель и гололедица на дорогах. Автомобилистам рекомендуется использовать шины по сезону, внимательно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.