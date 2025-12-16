На Камчатке из-за циклона сократили рабочий день в госучреждениях края

Руководителям предприятий и организаций также рекомендовали принять меру

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил сократить рабочий день в государственных учреждениях края из-за непогоды. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Принял решение сократить рабочий день в государственных краевых учреждениях в связи с неблагоприятными погодными условиями", - проинформировал он.

Солодов рекомендовал руководителям предприятий и организаций также сократить рабочий день для обеспечения безопасности сотрудников и облегчения обстановки на дорогах.

"Людей необходимо отпустить домой уже сейчас, чтобы не усложнять дорожную обстановку и дать возможность ответственным службам как можно раньше активизировать ликвидацию последствий циклона", - подчеркнул губернатор.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 16 декабря. Он принес в районы края осадки и порывистый ветер до 25 м/ с.