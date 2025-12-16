Депутат Киселев: турбизнес адаптирует свои услуги для людей с инвалидностью

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике отметил, что такие меры помогут сделать туристическую сферу "максимально гостеприимной" независимо от особых потребностей клиентов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Туристический бизнес в России все активнее рассматривает людей с инвалидностью как целевую аудиторию и адаптирует для них свои услуги. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев ("Единая Россия").

"Сегодня наш бизнес туристический смотрит уже на людей с инвалидностью как на сегмент, как на целевую аудиторию и готов их рассматривать уже группами, туристическими группами", - сказал Киселев.

Он отметил, что в гостиничной сфере увеличивается количество адаптированных номеров. "Если раньше был стандарт 1-2 номера в отеле для людей маломобильных, то, допустим, в новой гостинице на Арбате порядка 17 номеров для людей с инвалидностью", - отметил депутат.

Киселев также обратил внимание на развитие специализированного транспорта и сервисов. "У нас уже появляются собственные туристические автобусы, которые готовы возить до 20 людей, маломобильных, с инвалидностью, пожилых людей", - добавил он.

По его словам, такие меры помогут сделать туристическую сферу "максимально гостеприимной" независимо от физических ограничений или особых потребностей клиентов.