В ЛНР в 2026 году восстановят более 727,3 км дорог

В частности, планируют выполнить капитальный ремонт трассы Первомайск - Калиново

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики в 2026 году намерены восстановить 727,3 км автомобильных дорог, в том числе пострадавших от боевых действий. В то же время отремонтировать дороги в прифронтовых населенных пунктах региона пока невозможно. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве инфраструктуры и транспорта.

"В рамках программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние путем замены изношенных верхних слоев дорожного покрытия. <…> На 2026 год запланировано восстановление 727,3 км автомобильных дорог республики", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Альбертом Апшевым.

В частности, за счет средств дорожного фонда ЛНР планируется выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги межмуниципального значения Первомайск - Калиново протяженностью 18,9 км. Территория вдоль данной автомобильной дороги с конца 2014 года по март 2022 года находилась в зоне активных боевых действий, что привело к массированному минированию местности, включая комбинированные минные поля. Это требует применения специальных мер безопасности и особого подхода при выполнении ремонтных работ.

Отмечается, что состояние автомобильных дорог в прифронтовых территориях находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с беспилотной опасностью и общей вооруженной агрессией, которые создают недопустимый уровень опасности, отсутствует возможность выполнения ремонтно-восстановительных мероприятий на территориях, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

О ремонте дорог

В 2025 году запланировано восстановление 1 128 км автомобильных дорог ЛНР, из них 304 км улично-дорожной сети в 12 опорных населенных пунктах, в том числе Луганской агломерации и города Северодонецка. На сегодняшний день из 1 128 км приведено в нормативное состояние 1 100 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в регионе составляет более 12,8 тыс. км, из них федеральных - 445,9 км, региональных и межмуниципальных - 3,4 тыс. км.