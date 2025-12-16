Депутат Немкин: мошенники вновь начали звонить от имени служб доставки

Член комитета Госдумы по информполитике подчеркнул, что для защиты аккаунта в Telegram в первую очередь необходимо включить двухфакторную аутентификацию

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Случаи мошенничества, которые связаны с попытками получить доступ к аккаунтам пользователей в Telegram при помощи социальной инженерии, участились в последний месяц. В частности, вновь приобрела популярность схема злоумышленников, когда они звонят от имени служб доставки, банков или популярных сервисов, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"В последний месяц участились случаи мошенничества, связанные с попытками получить доступ к аккаунтам в Telegram через социальную инженерию. Особенно опасна схема, когда злоумышленники звонят от имени служб доставки, банков или популярных сервисов и просят предоставить код подтверждения, который приходит в официальном аккаунте Telegram. Пользователи видят уведомление в официальном аккаунте и могут подумать, что это действительно необходимо для получения услуги", - рассказал Немкин.

Он подчеркнул, что код, который приходит в сообщении или на электронную почту, используется исключительно для аутентификации владельца аккаунта и не предназначен для подтверждения заказов, переводов или других операций, а его предоставление мошенникам автоматически дает им полный контроль над аккаунтом. Парламентарий уточнил, что для защиты аккаунта в первую очередь необходимо включить двухфакторную аутентификацию, а также стоит проверять адрес отправителя сообщений, не переходить по подозрительным ссылкам и игнорировать все звонки, в которых просят назвать код из Telegram. "Еще одной мерой предосторожности является использование уникальных паролей для почты и аккаунта Telegram, а также регулярная проверка активных сессий в настройках приложения. Если вы видите попытку входа с незнакомого устройства, следует немедленно завершить эту сессию и изменить пароль", - добавил Немкин.

Также депутат призвал сохранять бдительность и информировать о подобных случаях друзей и родственников, особенно тех, кто менее знаком с цифровой безопасностью. "Простейшие меры - не сообщать код никому и включить двухфакторную аутентификацию - позволяют защитить аккаунт и свести к минимуму риски компрометации", - заключил парламентарий.