Во Владивостоке в 2026 году откроют новое здание детской поликлиники

Готовность объекта составляет почти 50%

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Новое здание детской поликлиники во Владивостоке готовят к открытию во втором квартале 2026 года, на данный момент готовность объекта составляет почти 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"Новое здание филиала детской поликлиники №5 на Баляева во Владивостоке планируют открыть во втором квартале 2026 года. На данный момент готовность объекта составляет почти 50%", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Министерстве строительства Приморского края, возведение монолитных железобетонных конструкций практически выполнено. Работы ведутся по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". "Готовность поликлиники составляет 49%. Выполнен монтаж оконных блоков, сейчас строители монтируют инженерные системы, готовят конструкции под устройство вентилируемого фасада, ведутся отделочные работы внутри здания", - отметили в ведомстве.

На рабочем совещании руководства управления капитального строительства края с представителями подрядной организации ООО "СУ 117" отмечено, что ввод детской поликлиники №5 запланирован на второй квартал 2026 года.

В 2025 году на развитие медицинской инфраструктуры Приморского края направлено более 2,4 млрд рублей, на укрепление материально-технической базы и ремонт оборудования - около 3 млрд рублей. С начала года открыты новые объекты - два ФАПа и детская поликлиника, одна поликлиника для маленьких пациентов обновилась после капитального ремонта. Еще восемь новых объектов в разных муниципалитетах находятся в стадии строительства.