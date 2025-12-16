В новые регионы РФ из Абхазии отправили около 100 тонн мандаринов и воды

Гумпомощь доставят 17 декабря

СУХУМ, 16 декабря. /ТАСС/. Абхазия в преддверии Нового года отправила в новые регионы России около 100 тонн гуманитарного груза, преимущественно - мандаринов, а также сладкие напитки и воду. Колонна грузовиков МЧС России, специально прибывшая в Абхазию за грузом, отправилась 16 декабря ранним утром из Сухума, передает корреспондент ТАСС.

"Абхазия отправляет гуманитарные грузы на Донбасс с 2014 года, в этом году шесть фур, заполненных мандаринами, сладкими напитками и бутилированной водой, отправятся в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области России. МЧС России предоставило нам транспорт и сопровождение, груз будет доставлен на место уже 17 декабря, и там мы приступим к его распределению", - сказал ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, который лично сопровождает груз по поручению президента Бадры Гунбы. Он отметил, что с 2022 года ежегодная гуманитарная акция проводится МЧС Абхазии совместно с Армянской общиной республики.

Председатель армянской общины Алик Минасян рассказал в эфире Абхазского телевидения, что заблаговременно крестьянам раздали пустые коробки, которые они заполнили мандаринами и бесплатно привезли на пункт приема в Абхазскую цитрусовую компанию для последующей отправки бойцам на СВО и детям в новых регионах. "Простые граждане с удовольствием участвуют в этой акции, чтобы у детей в новых регионах России на новогоднем столе были абхазские мандарины. Одна из шести фур специально предназначена бойцам батальона "Дикая дивизия Донбасса", в котором служат добровольцы из Абхазии", - сказал Минасян.