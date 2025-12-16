В Сочи хотят привлечь федеральные средства для восстановления пляжей

По словам главы администрации курорта Андрея Прошунина, также в центре города идет первый этап благоустройства Приморской набережной

СОЧИ, 16 декабря. /ТАСС/. Пляжные территории в Сочи планируют восстанавливать с привлечением федеральных средств, сообщил ТАСС глава администрации курорта Андрей Прошунин.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в этом году их было 180.

"Существует [проблема] деградации пляжных территорий [в Сочи]. <...> В этой части мы работаем сейчас с Министерством строительства РФ, будем входить в определенную программу для получения федеральных средств - это достаточно емкие проекты", - сказал Прошунин.

Кроме того, в центре Сочи идет первый этап благоустройства Приморской набережной, построенной в 1984 году: реконструкция позволит в 2,5 раза расширить прогулочные зоны и вдвое увеличить пляжные территории, там также появятся новые зоны для отдыха, занятий спортом и проведения городских мероприятий. По словам Прошунина, в течение пяти лет этот проект будет полностью реализован.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.