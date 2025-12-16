Движение по Транскаму закрыли для большегрузов

Запрет ввели в связи с невозможностью обеспечения безопасности проезда по автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Южную Осетию с РФ, запретили большегрузному транспорту из-за невозможности обеспечения безопасности проезда. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"С 08:00 16 декабря до особого распоряжения движение по Транскавказской автомагистрали запрещено для большегрузного автотранспорта. Запрет введен в связи с невозможностью обеспечения безопасности проезда", - говорится в сообщении.

Транскавказская магистраль - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.