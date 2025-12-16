Эксперт Павловец: у аналога Нобелевской премии должно быть вознаграждение

По словам доктора филологических наук, это повысит значимость самой премии и ее лауреатов прежде всего в глазах широкой общественности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российский аналог Нобелевской премии по литературе должен предусматривать существенное денежное вознаграждение победителей. Это повысит значимость самой премии и ее лауреатов прежде всего в глазах широкой общественности, такое мнение выразил ТАСС доктор филологических наук, профессор школы филологических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Михаил Павловец.

Ранее российский писатель Захар Прилепин, комментируя в СМИ присуждение Нобелевской премии по литературе в 2025 году венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, заявил, что РФ должна создать свой аналог премии, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Его идею поддержал помощник президента России, глава Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский, отметив, что существующая премия в последние годы "значительно теряет свои позиции" и соревнуется с Нобелевской премией мира в маргинальности.

"Желательно, [чтобы одним из критериев введения такой премии стала] большая денежная составляющая: это привлекает внимание демократического читателя, подчеркивает в его глазах значимость заслуг лауреата или его творения", - сказал Павловец.

При этом критерии оценки лауреатов, как отметил Павловец, должны быть максимально четкими. "Есть несколько критериев для премии, которая претендует на признанность и авторитетность, и [один из них] - внятные критерии оценки, которые разделяются в мире теми обществами и культурами, для которых эта премия является признанной. Нобель в своем знаменитом завещании предлагал премию по литературе вручать за "наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления". Это означало, что замечательные художественные достоинства, которые способны оценить специалисты в области литературы - другие писатели, критики, филологи, должны сочетаться в нем с утверждением нравственных ценностей", - добавил профессор.

Кроме того, по словам Павловца, премируемое произведение или деятельность автора должны носить актуальный за рамками национальных культур характер. Оно не должно быть направлено на противостояние гуманистическим духовным ценностям других групп людей - этнических, социальных, культурных, а также не должно допускать "языка вражды и пытаться подорвать позиции других авторитетных премий или институций, разрушая ради своего утверждения единство мирового культурного сообщества".

Павловец отметил, что институция, которая определяет победителей и вручает премии, должна обладать многолетней международной репутацией. "[Система премирования должна быть обеспечена] многолетней международной репутацией институции, которая определяет победителей и вручает премии, <…> которая не заставляла [бы] подозревать, будто принимает свои решения, исходя из политической целесообразности, под давлением властей или капитала", - считает ученый.