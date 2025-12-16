Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России

В ведомстве уточнили, что доминирующим в европейском регионе является грипп типа A, наблюдается тенденция к росту заболеваемости гонконгским гриппом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологический сезон в Европе начался раньше обычного, при этом охват вакцинацией населения является низким. В РФ заболеваемость гриппом оценивается как умеренная, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Эпидсезон 2025/2026 в Европейском регионе начался примерно на четыре недели раньше обычного. В Европе отмечается низкий уровень вакцинации против гриппа и, как следствие, высокая заболеваемость. Тогда как в России кампания по вакцинации против гриппа началась 4 сентября, и при охвате вакцинацией 54,5% от совокупного населения заболеваемость оценивается как умеренная - около 1-1,3 млн случаев ОРВИ и гриппа в сумме в неделю, при пиках в разные годы - до 2,5 млн", - говорится в сообщении.

В России число заболевших привитых составляет 0,004% от общего числа вакцинированных против гриппа. Такие данные подтверждают эффективность иммунизации, а летальные случаи от гриппа единичны: их количество меньше, чем в прошлые годы.

По данным Национального латвийского центра по профилактике и контролю заболеваний, доля положительных тестов на грипп за неделю до 4 декабря 2025 года составила 9,1%. Средний показатель заболеваемости вырос до 125,3 случаев на 100 тыс. населения, почти удвоившись за семь дней.