КС снова рассмотрит вопрос подачи документов бойцов СВО на выборы через иных лиц

Правовой вопрос возник в связи с обращением Михаила Филимонова, который выдвинул свою кандидатуру на выборах депутатов Орловского городского совета, будучи действующим бойцом в зоне СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд РФ повторно рассмотрит возможность разрешения действующим бойцам СВО, выдвинувшим свою кандидатуру на выборы, подать документы в избирательную комиссию через иных лиц. Это следует из жалобы, принятой КС РФ к рассмотрению.

Правовой вопрос возник в связи с обращением Михаила Филимонова, который выдвинул свою кандидатуру на выборах депутатов Орловского городского совета, будучи действующим бойцом в зоне СВО. По причине службы кандидата документы для регистрации в избирком принес его представитель. Филимонов во время отпуска нотариально удостоверил подпись на своих заявлениях и копии необходимых документов, а также выдал нотариально удостоверенные доверенности на предоставление документов. Однако в регистрации ему было отказано, так как в избирательном законодательстве прописано обязательное предоставление документов лично кандидатом, за исключением его нахождения под арестом или в больнице.

Северный районный суд Орла и затем Орловский областной суд встали на сторону Филимонова и удовлетворили иск и требования военнослужащего. Однако первый кассационный суд общей юрисдикции отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и принял новое решение - об отказе в удовлетворении административного иска. Филимонов утверждает, что личное участие действующего участника СВО в подаче документов в избирательную комиссию создает непреодолимое препятствие, что автоматически приводит к отказу в регистрации.

Ранее с жалобой пересмотреть возможность подачи документов в избирательную комиссию бойцам СВО через третьих лиц обращался другой военнослужащий - Дмитрий Поршнев. Тогда КС постановил, что военнослужащий в зоне СВО не лишен возможности воспользоваться предоставляемыми отпусками, в том числе основным отпуском, продолжительность которого, по общему правилу, позволяет соотнести его со временем представления в избирательную комиссию документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата, и лично предоставить все необходимые документы.