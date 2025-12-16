Большинство обращений из УрФО на "Итоги года с Владимиром Путиным" касаются соцполитики

Жители также задают вопросы по темам экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции, государства и общества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Большинство обращений жителей регионов Уральского федерального округа (УрФО) в программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая пройдет в пятницу, касаются социальной политики. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги по итогам совещания с главными федеральными инспекторами регионов округа.

"Большинство обращений во всех регионах УрФО касаются социальной политики. Прошу регионы оперативно брать на контроль все поступающие обращения и оперативно включаться в работу по ним. Каждый вопрос нужно внимательно рассмотреть и найти оптимальное решение", - передает аппарат слова полпреда.

Как отметил работающий в центре обработки обращений в Москве наставник Народного фронта в Уральском федеральном округе Денис Рыжий, кроме социальной политики жители УрФО задают вопросы по темам экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции, государства и общества.