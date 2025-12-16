В МВД назвали самые распространенные способы обмана дистанционными мошенниками

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, лидером стала угроза привлечения к уголовной ответственности якобы за финансирование терроризма или нарушения законодательства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Угроза привлечения к уголовной ответственности якобы за финансирование терроризма или нарушения законодательства стали в текущем году наиболее распространенными способами обмана граждан дистанционными мошенниками. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Лидером по частоте мотивов, используемых мошенниками, стала угроза привлечения к уголовной ответственности якобы за финансирование терроризма или нарушения законодательства", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, на втором месте - предложения "быстрого заработка", торговля криптовалютой или участие в инвестиционных схемах. "Третий по популярности у злоумышленников - это обман под предлогом блокировки банковских счетов или карт с требованием срочного перевода средств на "безопасные" счета", - добавила представитель ведомства.

Далее следуют вымышленные уведомления о проверках инженерных систем, угрозах аварии, необходимости замены оборудования, а также о якобы существующих налоговых задолженностях, штрафах или ошибках в декларациях. "Замыкают этот своеобразный рейтинг такие способы обмана, как предложения удаленной подработки, сообщения о проблемах с сим-картой, продажа несуществующих товаров и услуг, а также обещания социальных выплат от имени государственных структур", - подытожила Волк.