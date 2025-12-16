МЧС: ледяной дождь начнется в Москве в ближайший час
08:35
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ледяной дождь ожидается в Москве в ближайшее время, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 16 часов 16 декабря местами на территории Москвы ожидается ледяной дождь, гололед, гололедица на дорогах", - говорится в сообщении.
Ранее подобное экстренное предупреждение было распространено на Подмосковье.
В МЧС рекомендовали водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - обходить стороной шаткие конструкции.