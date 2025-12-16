Курорт "Роза Хутор" перенес открытие трасс для катания на конец декабря

В горах Сочи выпало мало снега

СОЧИ, 16 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" перенес открытие трасс для катания на конец декабря из-за теплой погоды в горах, сообщается в Telegram-канале курорта. Снега выпало мало, а текущие температурные условия не позволяют запустить систему искусственного оснежения.

В Сочи работают три горнолыжных курорта - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна". Традиционно первым в зимнем сезоне - в начале декабря - трассы для катания открывает "Красная Поляна". В прошлом году горнолыжные трассы в долине "Цирк-2" были доступны для гостей уже 6 декабря, в этом году они все еще не открыты. В конце ноября 2025 года в Сочи установилась теплая погода, температура воздуха в прибрежной зоне прогревалась до 17 градусов, в горах не сформировался достаточный снежный покров для открытия трасс. Курорт "Роза Хутор" планировал запустить катание в этом сезоне 19 декабря, "Газпром Поляна" - 25 декабря.

"Декабрь выдался аномально теплым, снега выпало совсем немного, а температурные условия пока не позволяют нам запустить систему искусственного оснежения в полную мощность для обеспечения достаточного снежного покрова", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что открытие горнолыжного сезона на курорте в связи с погодными условиями переносится на 29 декабря. При этом в настоящее время на курорте работает вся курортная инфраструктура: отели, канатные дороги до Роза Пик (2 320 м над уровнем моря), ледовый каток, подвесной мост, аттракцион "Родельбан", качели над пропастью и другие туристические развлечения.