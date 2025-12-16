Более 2,5 тыс. разделяющих традиционные ценности семей переехали в Россию

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной, большой популярностью в качестве регионов проживания пользуются Краснодарский край, Калужская и Иркутская области

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. иностранных семей, разделяющих традиционные ценности, переехали из-за рубежа в Россию. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, напомнив, что в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

"За это время было очень многое сделано. На сегодняшний день более 2,5 тыс. семей приняли решение связать свою судьбу именно с нашей страной, это, прежде всего, жители Германии, она на первом месте, далее идет Франция, далее Соединенные Штаты [Америки], Австралия, как ни странно, и Италия", - сказала Бутина.

Она отметила, что эти семьи выбирают для проживания далеко не всегда Москву и Подмосковье. Также большой популярностью пользуются Краснодарский край, Калужская и Иркутская области.

Начальник департамента национальной политики управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина отметила, что многие люди в мире "хотят воспитывать своих детей именно в таких традиционных ценностях". "И понимают, что в нашей стране делается для этого очень многое. И мы очень рады, что эти люди едут к нам", - подчеркнула она.

В сентябре 2024 года вступил в силу президентский указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Граждане 47 недружественных стран, не согласные с распространяемыми у них на родине идеологическими установками, смогли в упрощенном порядке запросить разрешение на временное проживание в России.